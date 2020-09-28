Вашингтон, 28 сентября, 2020, 18:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп ответил на обвинения газеты The New York Times, 28 сентября заявившей, что будущий президент больше десяти лет не платил подоходный налог.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Фэйк ньюс, как и во время выборов 2016 года, поднимают мои налоги и всякую другую чушь… Я заплатил много миллионов долларов налогов. Но имел право, как и все остальные, на амортизацию и налоговые льготы» , — заявил Трамп в Twitter.

Трамп также напомнил, что у него «очень небольшой долг по сравнению со стоимостью активов», и он является «единственным президентом, который официально отказался от своей годовой зарплаты более $400 000».

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