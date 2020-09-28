Нью-Йорк, США, 28 сентября 2020, 18:39 — REGNUM Американская газета The New York Times 28 сентября, перед дебатами президента США Дональда Трампа и его соперника на выборах Джо Байдена, опубликовала расследование вероятных «налоговых преступлений» действующего президента.
В статье, в частности, утверждается, что Трамп около десяти лет не платил подоходный налог в США, а связанные с ним компании уклонялись от налогов в других странах мира.
При этом издание признает, что Трамп заплатил «миллионы долларов» других налогов, а компании будущего президента долгие годы имели серьезные финансовые проблемы и убытки на сотни миллионов долларов США.
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