Берлин, 28 сентября, 2020, 15:28 — ИА Регнум. В правительстве ФРГ намерены внимательно изучить оценку, данную бундестагом вводимым США санкциям против проекта «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 28 сентября, в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Gazprom.ru Северный Поток-2

«Правительство ФРГ очень сильно сомневается в законности этих экстерриториальных санкций», — подчеркнул Зайберт.

Напомним, специалисты экономической службы Бундестага пришли к выводу, что санкции США против «Северного потока — 2» не обязательно являются нарушением международного права. Именно такого мнения придерживаются в правительстве Германии и в Еврокомиссии, считая, что экстратерриториальные санкции нарушают международное право. При этом экспертная группа парламента уверена, что, даже учитывая такую позицию, полностью игнорировать аргументацию США не стоит.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявлял, что деловые связи германских и европейских компаний могут пострадать из-за введения санкций против России. В этой связи, по его словам, необходимо более внимательно изучить необходимость их принятии.