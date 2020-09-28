Москва, 28 сентября, 2020, 10:03 — ИА Регнум. Министр энергетики РФ Александр Новак повысил прогноз по объему перенаправления поставок белорусских нефтепродуктов из портов Литвы в Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Министр напомнил, что в российском северо-западном кластере есть свободные мощности портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга.

«В настоящее время идет проработка условий. Объемы могут составить от 4−6 млн т нефтепродуктов», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Новак говорил, что Белоруссия сможет поставлять через российские порты порядка 3−4 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко предложил построить совместный терминал в морском порту на российском побережье Балтийского моря. Также Лукашенко предложил двум странам активизировать сотрудничество и реализовать новые совместные проекты.

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