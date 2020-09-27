Минск, 27 сентября, 2020, 19:47 — ИА Регнум. На заявления президента Франции Эммануэля Макрона касательно ситуации в Белоруссии отреагировал глава страны Александр Лукашенко. Об этом 27 сентября сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт агентству БЕЛТА.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Да, глава государства (Александр Лукашенко — прим. ИА REGNUM) ознакомился с заявлением французского коллеги», — сказала она.

По ее словам, президент Белоруссии заявил, что исходя из своих принципов французский лидер еще два года назад должен был бы уйти в отставку, когда «желтые жилеты» начали выходить на улицы столицы Франции.

«Хочу посоветовать … Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции, — процитировала она слова Лукашенко. — Хотя бы начать решать проблемы».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что президент Белоруссии Лукашенко должен покинуть свой пост.

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