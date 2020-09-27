Париж, , 09:09 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен уйти со своего поста. Об этом Макрон заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Эммануэль Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам Макрона, Лукашенко не принимает логику демократии, а потому — должен уйти.

«Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — сказал президент Франции.

Также Макрон выразил свое восхищение белорусскими гражданами, которые принимаю участие в протестах против Лукашенко, не боятся риска и своими действиями стремятся «вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую в этой стране демократию». Особенного восхищения, по мнению Макрона, заслуживают протестующие белорусские женщины.

Стоит отметить, что Лукашенко всегда давал понять Макрону, что его мнение относительно происходящих в Белоруссии внутриполитических событий в Минске никого не интересует. Более того, Лукашенко всегда указывал Макрону, что в самой Франции уже длительное время власти жестко подавляют различные протестные движения, в частности движение желтых жилетов.