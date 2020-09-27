Ереван, 27 сентября, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Власти Армении объявили мобилизационный призыв военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

MoD of the Republic of Armenia Армянские солдаты

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«Объявляется мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

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