Ереван, 27 сентября, 2020, 10:54 — ИА Регнум. Военное положение ввел на территории Нагорного Карабаха президент НКР Араик Арутюнян. Видео с его заявлением 27 сентября разместил на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян.

Цитата из видео. facebook.com/poghosyan.vahram Президент Республики Арцах Араик Арутюнян объявил мобилизацию мужчин старше 18 лет

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Как заявил президент НКР, ввиду сложившейся ситуации им созвано внеочередное заседание национального собрания Нагорного Карабаха.

«Выступая перед депутатами, я заявил, что объявил военное положение», — заявил Арутюнян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что ВС Армении отбили атаки армии Азербайджана по нескольким направлениям на линии соприкосновения, в результате чего были подбиты три танка азербайджанской стороны.