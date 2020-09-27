Ереван, , 10:42 — REGNUM ВС Армении отбили атаки армии Азербайджана по нескольким направлениям на линии соприкосновения, в результате чего был подбиты три танка азербайджанской стороны. Об этом 27 сентября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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«Отбиты атаки армии Азербайджана по нескольким направлениям. Соперник понёс человеческие потери, а также потерял техническое оборудование, в частности три танка», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в настоящее время бои продолжаются и что указывается, что ВС Азербайджана в 7:10 (совпадает с мск) начали атаку по всей протяженности линии соприкосновения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два вертолёта и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВС Азербайджана сбила армия Армении в Карабахе.