Москва, 26 сентября, 2020, 18:08 — ИА Регнум. Форум регионов России и Белоруссии состоится в полном объёме, но в режиме видеомоста. Об этом 26 сентября заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

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«Лично в Белоруссию никто не поедет, участники форума будут работать по видео-конференц-связи из Совета Федерации», — сказал он.

Тимченко уточнил, что все сенаторы сдадут тесты на COVID-19, чтобы исключить его распространение среди своих коллег в Совфеде, где будут проходить мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совета республики (верхней палаты парламента страны) белорусского Национального собрания Анатолий Исаченко заявил, что на VII Форум регионов России и Белоруссии, который состоится в Минске 28−29 сентября, приглашены президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.

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