Аддис-Абеба, 25 сентября, 2020, 23:33 — ИА Регнум. Согласно отчету Africa CDC, в странах Африки зарегистрировано уже более 1,43 млн случаев и 35 тыс. смертей от COVID-19.

(сс) UNMEER Борьба с коронавирусом

По информации на вечер 25 сентября в Африке выявлено 1 437 339 случаев и 35 009 смертей от COVID-19.

Число переболевших жителей африканского континента, которые считаются выздоровевшими, составляет 1 185 054.

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