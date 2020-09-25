Лондон, 25 сентября, 2020, 23:23 — ИА Регнум. Аналитики PVM Oil Associates отмечают резкое замедление восстановления спроса на топливо и нефть, прежде всего в Соединенных Штатах, 25 сентября сообщает агентство Reuters.

Резервуары с нефтью

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Стратег PVM Стивен Бреннок отметил, что данному факту способствовали «рост заболеваемости (COVID-19), возобновление карантинов, замедление экономического восстановления и зашедшие в тупик переговоры в США по стимулированию экономики».

«Этот месяц не был благоприятным для нефтяного рынка» , — заключил Бреннок.

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