Лондон, , 22:50 — REGNUM Неделя торгов на нефтяном рынке привела к падению котировок Brent и WTI более чем на 3%, сессия 26 сентября также завершается для обеих марок в «красной зоне».

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent подешевели на 11 центов (0,26%), до $41,83 за баррель. Диапазон сессии Brent составляет $41,52 — $42,31 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы WTI подешевели на 18 центов (0,45%), до $40,13 за баррель. Диапазон торгов WTI — от $39,72 до $40,62 за баррель.

Читайте также: Нефть стабилизировалась вблизи $42 за баррель