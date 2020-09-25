Париж, 25 сентября, 2020, 23:14 — ИА Регнум. Число случаев коронавирусной инфекции во Франции за сутки выросло на 15 797, до 513 034, 25 сентября сообщает Agence France-Presse.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса во Франции

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Суточное число случаев заболевания немного меньше, чем рекордные 16 096, зафиксированные Министерством здравоохранения Франции днём ранее.

Число смертей от COVID-19 во Франции к настоящему моменту составляет 31 661. В госпиталях находятся 6128 пациентов с коронавирусом, из них 1098 — в палатах интенсивной терапии.

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