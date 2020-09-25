Париж, , 22:27 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 25 сентября, во Франции умерли 31 661 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 55 человек, сообщает национальная служба здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По последним данным, за минувшие 24 часа в стране было выявлено 15 797 новых случаев заражения, что на 500 человек меньше, чем днем ранее. 1098 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации. За последние сутки этот показатель вырос на 40 человек.

Напомним, 25 сентября лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала решение французского правительства закрыть бары и рестораны в крупных городах Франции ради борьбы с SARS-CoV-2.

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