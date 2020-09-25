Афины , 25 сентября, 2020, 22:25 — ИА Регнум. Власти Греции объявили о запрете работы для значительной части розничных магазинов с полуночи до пяти утра в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, 25 сентября сообщает агентство Associated Press.

Дарья Алексеева ИА REGNUM Акрополь

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Запрет будет действовать в Афинах и других районах с высоким уровнем заражения, в том числе на островах Лесбос и Миконос. Запрет вступит в силу в субботу, 26 сентября, и продлится до 4 октября.

Сообщается, что от новых ограничений будут освобождены аптеки, заправочные станции и крупные учреждения торговли.

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