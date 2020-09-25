Лондон, 25 сентября 2020, 21:22 — REGNUM Мэр Лондона Садик Хан призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ввести запрет на «социальное смешение семей» в столице, чтобы остановить распространение коронавируса, 25 сентября пишет The Guardian.
Мэр Лондона отметил, что говорил об этом «с тяжестью на сердце». По всей видимости, под «социальным смешением семей» (social mixing of households) подразумевается общение между разными семьями, встречи и походы в гости.
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