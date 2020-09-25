Лондон, , 21:22 — REGNUM Мэр Лондона Садик Хан призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ввести запрет на «социальное смешение семей» в столице, чтобы остановить распространение коронавируса, 25 сентября пишет The Guardian.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Одна из вещей, которые я сказал премьер-министру: я считаю, что мы должны… прекратить социальное смешение семей» , — заявил Хан журналистам.

Мэр Лондона отметил, что говорил об этом «с тяжестью на сердце». По всей видимости, под «социальным смешением семей» (social mixing of households) подразумевается общение между разными семьями, встречи и походы в гости.

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