Амстердам, 25 сентября, 2020, 18:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что правительство ужесточит коронавирусные ограничения из-за резкого роста заболеваемости в стране, 25 сентября сообщает агентство Reuters.

(сс) Smiley.toerist Люди в защитных масках в общественном транспорте. Нидерланды

«Цифры выглядят просто ужасно… Ситуация очень тревожная и заставит нас принять дополнительные меры» , — заявил Рютте на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Нидерландах было выявлено 2777 случаев COVID-19 — это рекордное суточное число случаев заболевания для страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Читайте также:В Нидерландах зафиксировали новый суточный рекорд по COVID-19