Чимкент, Казахстан, 25 сентября, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Кызыл-Орда — Алма-Ата, совершил посадку в Чимкенте по техническим причинам, сообщили в пресс-службе компании.

Maarten Visser Air Astana

Самолет благополучно приземлился 25 сентября в 17:51 (14:51) из-за срабатывания индикатора пожарной сигнализации. Специалисты вылетят в Чимкент для проверки самолета ближайшим рейсом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая военно-транспортный самолет С-295 совершил вынужденную посадку в аэропорту Жетыгена в Алма-Атинской области Казахстана. У самолета не раскрылось шасси, и пилоты вынуждены были сажать борт на «брюхо».

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