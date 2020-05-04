Алма-Ата, Казахстан, , 21:29 — REGNUM Военный самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Алма-Атинской области Казахстана. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба главы региона.

По данным пресс-службы, военно-транспортный самолет С-295 военно-воздушных сил Казахстана совершил аварийную посадку на аэродроме Жетыгена. В аэропорт по поручению главы Алма-Атинского района Амандыка Баталова были направлены спасатели и несколько бригад скорой помощи. Отмечается, что их помощь не понадобилась.

У самолёта не раскрылась передняя стойка шасси, и он вынужден был сесть «на брюхо». До приземления самолёта взлётно-посадочную полосу обработали специальной пеной, чтобы не допустить возгорания воздушного судна.

Отмечается, что экипаж действовал очень грамотно в сложившейся нештатной ситуации. На борту самолёта были только трое членов экипажа, пассажиров не было. Экипаж был благополучно эвакуирован, пострадавших нет.

В настоящее время устанавливаются причины технической неисправности, возникшей в работе воздушного судна. В аэропорт прибыла специальная комиссия для расследования авиапроисшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пассажирский самолёт, следовавший из Москвы в Екатеринбург, подал сигнал тревоги из-за возможной угрозы взрыва на борту.

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