Москва, 25 сентября, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Торги по нефти в Азии 25 сентября завершились ростом на 2% ($46,16). На торгах в Европе цена снизилась на 1,7%, до $41,61 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Interpolit.ru Нефть

«Нефть стала снижаться из-за падения фондовых индексов на фоне негативных новостей о коронавирусе. Фьючерс на индекс S&P500 снизился на 0,66%, до 3217 пунктов.

В Еврокомиссии заявили об ухудшении эпидемиологической ситуации в Европе. Ситуация с коронавирусом в ряде стран Евросоюза сейчас хуже, чем в марте.

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе 24 сентября журналистам рассказала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

Число инфицированных коронавирусом в мире за неделю возросло почти на 2 миллиона человек. Ежедневно в Европе выявляют до 50 тысяч новых случаев заражения.

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки страны усиливают карантин. Список государств, готовых вводить ограничения, увеличивается с каждым днем.

Если на американской сессии ситуация на рынках ухудшится, то давление на нефтяной рынок усилится. Возрастут риски снижения цены до $40,60», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть затягивает в орбиту президентских выборов в США