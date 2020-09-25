Москва, , 13:16 — REGNUM Цены на нефть 25 сентября уверенно держатся вблизи отметки в $42,00 за баррель Brent. Выглядит это немного странно учитывая, что понижательные риски и факторы обвалившие цены на 5% в начале недели никуда не исчезли, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«По-прежнему висит угроза роста добычи и экспорта из Ливии, запасы нефти в США растут, а Ирак не отказывается от спорной позиции об исключительном праве наращивать собственную добычу, вопреки оглашению ОПЕК+.

Возникает ощущение, что у рынка нефти просто меняется орбита и его все больше затягивает гравитацией к приближающимся выборам президента США. Если это так, тогда у этого «астрономического» процесса есть два логичных последствия.

Первый, это снижение важности для нефтяного ценообразования внутриотраслевых событий. И второй, это повышение уязвимости нефти, перед растущей интенсивностью американской внутриполитической жизни.

К счастью, новый виток противостояния Демократической и Республиканской партии США ожидается лишь в следующий вторник, 29 сентября. В этот день пройдут первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, и именно здесь возможен новый всплеск ценовой волатильности.

А сегодня, нефтяному рынку почти обеспечен день отдыха в диапазоне $41,50−42,50 за баррель нефти марки Brent», — полагает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть Brent стремительно приближаются к $43