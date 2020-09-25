Лондон, 25 сентября, 2020, 12:51 — ИА Регнум. В сети появились изображения новой модели суперкара компании Jaguar. Данные изображения обнародованы патентными ведомствами КНР и Евросоюза.

7thmustang.com Суперкара компании Jaguar

Что именно за авто изображено в документах пока неизвестно, но ожидается, что это будет среднемоторное купе XJ220.

Есть предположение, что новое авто будет создано на основе среднемоторного купе XJ220, официальная премьера которого состоялась ещё в 1992 году. Этот автомобиль имел 3,5-литровый твин-турбо мотор Jaguar JRV-6 производительностью 550 л. с. Он работал в паре с 5-скоростной механической коробкой передач. До «сотни» купе разгонялось за 3,7 секунды и достигало максимальной скорости 350 км/ч.

Но не исключено, что загадочная модель относится к серийной версии электрического концепта C-X75. Этот концептуальный автомобиль был представлен в 2010 году.

Ранее стало известно, что в компании Jaguar Land Rover решили перенести сроки премьеры электрических моделей Range Rover и Jaguar XJ. Официальный показ новинок будет соответственно в октябре и ноябре нынешнего года.

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