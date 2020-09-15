Лондон, 15 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Британский автопроизводитель Jaguar представил обновлённый кроссовер F-Pace с двумя модемами, большим планшетом и новыми моторами. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.
Внешне новинка выделяется новым рельефным капотом, большой решёткой радиатора, иными воздухозаборниками на переднем бампере, а также более стильным дизайном заднего бампера, двери багажника и задних фонарей.
В топовых комплектациях в машине есть светодиодные фары, которые не слепят встречных водителей.
Автопроизводители оснастили модель системой Pivi Pro. В неё входят два LTE-модема, обеспечивающие потоковую передачу медиаданных и синхронизацию с облачными сервисами. Кроме того, модемы также позволяют обновлять программное обеспечение «по воздуху».
В России Jaguar F-Pace будет продаваться с новым более мощным (199 л. с.) дизельным двигателем. Рабочий объём этого мотора составляет два литра.
Кроме того, в линейке агрегатов будет присутствовать 249-сильный бензиновый турбированный мотор рабочим объёмом два литра и рядный шестицилиндровый дизельный агрегат производительностью 300 «лошадей». Этот движок позволит Jaguar F-Pace набрать «сотню» за 6,4 секунды.
Все двигатели обновлённого автомобиля будут сочетаться с восьмискоростным «автоматом» и системой привода 4×4.
Ранее электрокар Jaguar I-PACE в ходе тестов в РФ смог преодолеть на одном заряде расстояние в 500 км. Маршрут авто пролегал из Москвы в Воронеж. Это расстояние автомобиль преодолел за 9,5 часов.
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