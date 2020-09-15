Лондон, , 10:36 — REGNUM Британский автопроизводитель Jaguar представил обновлённый кроссовер F-Pace с двумя модемами, большим планшетом и новыми моторами. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Внешне новинка выделяется новым рельефным капотом, большой решёткой радиатора, иными воздухо­заборниками на переднем бампере, а также более стильным дизайном заднего бампера, двери багажника и задних фонарей.

В топовых комплектациях в машине есть свето­диодные фары, которые не слепят встречных водителей.

Автопроизводители оснастили модель системой Pivi Pro. В неё входят два LTE-модема, обеспечивающие потоковую передачу медиа­данных и синхрони­зацию с облачными сервисами. Кроме того, модемы также позволяют обновлять программное обеспечение «по воздуху».

В России Jaguar F-Pace будет продаваться с новым более мощным (199 л. с.) дизельным двигателем. Рабочий объём этого мотора составляет два литра.

Кроме того, в линейке агрегатов будет присутствовать 249-сильный бензиновый турбированный мотор рабочим объёмом два литра и рядный шести­цилиндровый дизельный агрегат производительностью 300 «лошадей». Этот движок позволит Jaguar F-Pace набрать «сотню» за 6,4 секунды.

Все двигатели обновлённого автомобиля будут сочетаться с восьмискоростным «автоматом» и системой привода 4×4.

Ранее электрокар Jaguar I-PACE в ходе тестов в РФ смог преодолеть на одном заряде расстояние в 500 км. Маршрут авто пролегал из Москвы в Воронеж. Это расстояние автомобиль преодолел за 9,5 часов.

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