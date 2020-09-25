Бор, Нижегородская область, 25 сентября, 2020, 12:20 — ИА Регнум. Задержанный по подозрению в убийстве 9-летней девочки в поселке Неклюдово причастен к совершению ещё одного убийства. Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

Sledcom.ru Следственный комитет

По версии следствия, 24 сентября 34-летний мужчина в одном из домов на Бору в ходе ссоры избил местную жительницу и нанес ей несколько ударов молотком по голове. От полученных травм пострадавшая 46-летняя женщина скончалась на месте происшествия. По данным Следственного комитета РФ, женщина является соседкой убитой девочки.

Встретив позднее дочь своей бывшей сожительницы, мужчина отвел ее в безлюдное место и задушил.

«Именно в ходе расследования уголовного дела по убийству женщины следователи СК вышли на версию о причастности этого же фигуранта к безвестному исчезновению девочки», — отметили в управлении.

Следователи считают, что девочка была знакома со злоумышленником, поскольку ее мать ранее с ним сожительствовала, но несколько месяцев назад отношения прекратились.

В ведомстве подчеркнули, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, тело школьницы обнаружили вечером 24 сентября 2020 года в безлюдном месте в районе поселка Неклюдово городского округа города Бор Нижегородской области. По версии следствия, в тот день около 17 часов 9-летняя девочка, вышла из школьного автобуса и пропала по дороге домой. После масштабных поисков с перекрытием въезда в населенный пункт и прочесывания местности подозреваемый был задержан.

В настоящее время готовится ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Подозреваемому будет предъявлено обвинение по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, малолетнего»).

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