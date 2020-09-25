Бор, Нижегородская область, , 11:30 — REGNUM Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали мужчину 1986 года рождения по подозрению в убийстве несовершеннолетней девочки. Ее тело было обнаружено в поселке Неклюдово 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардиии по Нижегородской области.

Подозреваемый — житель Нижегородской области. Сейчас с ним работают следователи.

Тело школьницы обнаружили вечером 24 сентября 2020 года в безлюдном месте в районе поселка Неклюдово городского округа города Бор Нижегородской области. По версии следствия, в тот день около 17 часов 9-летняя девочка, вышла из школьного автобуса и пропала по дороге домой.

«На поиски преступника были направлены 40 сотрудников ОМОН Росгвардии, которые оцепили въезды в населенный пункт и прочесывали местность. Благодаря бдительности и слаженной работе росгвардейцев преступник задержан», — сообщили силовики.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства регионального Следственного комитета.