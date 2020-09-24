Лондон, 24 сентября, 2020, 23:00 — ИА Регнум. За последние сутки в Великобритании выявлено рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции, 24 сентября передает BBC.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Согласно официальному отчету, за 24 часа в королевстве выявлено 6634 случаев COVID-19. При этом днём ранее выявлено 6178 случаев заболевания.

С начала эпидемии в Великобритании выявлено 418 885 случаев коронавирусной инфекции, жертвой заболевания за всё время стал 41 991 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября британский премьер-министр Борис Джонсон объяснил, почему в Великобритании ситуация с COVID-19 сложнее, чем в других странах Западной Европы.

Джонсон заявил на слушаниях в парламенте, что Соединенное Королевство — «свободолюбивая страна» и «сложно требовать от британского населения подчинения единому руководству».

Читайте также:Президент Италии поспорил с Джонсоном, кто больше любит свободу