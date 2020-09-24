В Британии выявили рекордное суточное число случаев COVID-19
Лондон, 24 сентября, 2020, 23:00 — ИА Регнум. За последние сутки в Великобритании выявлено рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции, 24 сентября передает BBC.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»
Согласно официальному отчету, за 24 часа в королевстве выявлено 6634 случаев COVID-19. При этом днём ранее выявлено 6178 случаев заболевания.
С начала эпидемии в Великобритании выявлено 418 885 случаев коронавирусной инфекции, жертвой заболевания за всё время стал 41 991 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября британский премьер-министр Борис Джонсон объяснил, почему в Великобритании ситуация с COVID-19 сложнее, чем в других странах Западной Европы.
Джонсон заявил на слушаниях в парламенте, что Соединенное Королевство — «свободолюбивая страна» и «сложно требовать от британского населения подчинения единому руководству».
Читайте также:Президент Италии поспорил с Джонсоном, кто больше любит свободу