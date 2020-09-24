Рим, 24 сентября 2020, 17:42 — REGNUM Президент Италии Серджо Маттарелла отреагировал на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о «свободолюбивых» британцах, 24 сентября сообщает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Джонсон заявил в парламенте, что число случаев и смертей от COVID-19 в Британии больше, чем в других странах Евросоюза, потому что Соединенное Королевство — «свободолюбивая страна».
Подтвержденное число жертв COVID-19 в Великобритании является самым большим среди стран ЕС и составляет 41 862. В Италия с начала эпидемии зарегистрировано 35 758 смертей от заболевания.
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