Власти пожурили граждан Швеции за возврат к нормальной жизни
Стокгольм, 24 сентября, 2020, 19:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен призвал граждан внимательнее соблюдать меры социального дистанцирования для предотвращения роста заболеваемости COVID-19, 24 сентября сообщает агентство Reuters.
Natalia Semenova
Стокгольм
«Осторожность, существовавшая весной… сменилась объятиями и вечеринками, поездками на автобусе в часы пик и повседневной жизнью», — посетовал Лёвен на пресс-конференции.
Лёвен отметил, что ситуация с коронавирусом в Швеции «остаётся стабильной», но неправильное поведение может «позже привести к страданиям».
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