Осло, , 19:28 — REGNUM В настоящее время распространение коронавирусной инфекции в Норвегии нарастает. Об этом 23 сентября со ссылкой на данные Норвежского института общественного здравоохранения сообщила газета Dagens Nyheter.

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На прошлой неделе в Норвегии индекс репродукции коронавируса составил 1,26, что означает, что каждый человек, зараженный вирусом SARS-CoV-2, в среднем заражает более одного человека. Однако неделей ранее коэффициент составлял 0,89.

Тем не менее в еженедельном отчете ведомства подчеркивается, что к расчетам не стоит относится с абсолютной уверенность. Все дело в том, что рассчитать индекс репродукции или так называемое R-число гораздо легче, когда в больницу поступает сразу много пациентов, чего нет в Норвегии, где с диагнозом COVID-19 госпитализированы только 19 человек.

Напомним, что в последние дни из норвежской столицы поступают тревожные новости. Власти запретили собираться в компании более 10 человек в частных домовладениях. Сейчас почти вся территория Осло закрашена красным цветом, так как в 14 из 15 районов города за последние две недели уровень распространения SARS-CoV-2 превысил показатель в 20 человек на 100 000 жителей.

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