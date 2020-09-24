Москва, 24 сентября, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал губернатора Камчатского края Владимира Солодова решить вопрос с аварийным жильем в регионе.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

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Так, на встрече с победившими на выборах в сентябре губернаторами глава государства заявил, что аварийное жилье является важнейшим направлением.

«Я очень хорошо помню: в ходе моих поездок на Камчатку в том числе посещал некоторые дома, которые подлежат сносу. Надо эту проблему решить как можно быстрее», — сказал Путин, обращаясь к Солодову.

Российский лидер выразил надежду, что совместно с правительством РФ главе Камчатки удастся решить эту задачу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что главы российских регионов должны относиться внимательно ко всему происходящему в сферах, связанных с соблюдением санитарных рекомендаций и требований. По его словам, необходимо «соблюдать текущие меры и вести диалог с людьми».

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