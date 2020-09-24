Москва, , 14:39 — REGNUM Критика губернаторов со стороны граждан — не повод для обиды, а возможность улучшить работу с людьми. Об этом заявил российский президент Владимир Путин 24 сентября в ходе встречи с избранными главами регионов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Президент России Владимир Путин и новоизбранные губернаторы — трансляция»

Глава государства посоветовал новым руководителям регионов всегда слышать людей и находиться в открытом диалоге с ними. Так можно получить живую, незабюрократизированную обратную связь, но замечания иногда могут быть критическими, резкими.

«Не тот совсем случай, когда нужно обижаться, а, наоборот, учитывать эту критику, понимать, чувствовать реальные потребности граждан и действовать именно из их запросов», — сказал Путин.

Только такие действия сделают эффективной власть на всех уровнях, добавил он.

Читайте также: Путин поздравил избранных российских губернаторов