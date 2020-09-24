Москва, 24 сентября, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», которую разработал центр имени Гамалеи, уже заказали Мексика, Бразилия, Индия. Об этом сегодня, 24 сентября, на пресс-конференции сообщил директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Цитата из вмдео на YouTube Вакцина «Спутник V»

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Он добавил, суммарно их заказ составил около 200 млн доз. Кроме того, по словам Дмитриева, в ближайшее время ожидаются заказы ещё от семи стран. Каких именно, глава фонда пока уточнять не стал.

Он отметил, что у РФПИ уже есть договорённость о производстве вакцины в Индии, Бразилии, Южной Корее и КНР. Также есть предложения от американских фармацевтических компаний инвестировать в российскую вакцину, они изучаются, добавил Дмитриев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что закупкой российского препарата «Спутник V» заинтересовались в 20 странах. Так, в частности, переговоры ведутся на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. На сегодня в фонд уже поступили запросы на более чем 1,2 млрд доз российской вакцины от COVID-19.