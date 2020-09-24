Москва, 24 сентября, 2020, 14:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с победившими в сентябре губернаторами заявил, что нельзя выводить проблемы с коронавирусом на второй план.

Kremlin.ru Встреча с избранными главами регионов

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Глава государства напомнил, что когда он говорил о комплексе мер по сбережению людей старшего поколения, «всё это нужно делать аккуратно, исходя из реальной ситуации в конкретной территории».

«Нельзя уводить эти проблемы на второй, на третий план, иначе они с новой силой полыхнут так, что нам мало не покажется», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Владимира Путина, главы российских регионов должны относиться внимательно ко всему происходящему в сферах, связанных с соблюдением санитарных рекомендаций и требований. По его словам, необходимо «соблюдать текущие меры и вести диалог с людьми».

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