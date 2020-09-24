Санкт-Петербург, 24 сентября, 2020, 14:55 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал президенту РФ Владимиру Путину о своем законопроекте под рабочим названием «47 гарантий для 47 региона», работу над котором начал во время своей предвыборной кампании. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, фактически этот законопроект заменял предвыборную программу кандидата Дрозденко. Глава государства оценил проделанную главой региона работу и пожелал вновь избранному губернатору успехов.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

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По словам Александра Дрозденко, во время пандемии у жителей Ленинградской области появилось «очень много тревог» как за свое будущее, так и за будущее своих детей. Поэтому региональные власти решили в ходе кампании разработать закон о социальных гарантиях.

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«Мы предложили людям создать определённый стандарт качества жизни, который не может быть ухудшен. И этот стандарт качества должен обеспечить регион», — пояснил Александр Дрозденко.

Он отметил, что этот законопроект не обсуждался с чиновниками, также не проводились общественные слушания. О необходимых социальных гарантиях спрашивали напрямую у жителей Ленобласти. На протяжении четырех недель волонтеры и представители региональной власти спрашивали у местных жителей о насущном.

«Например, только я провел встречи со 173 жителями, а если считать вместе с коллегами, то это под 500 встреч, — уточнил глава региона. — Уже осенью закон о социальных гарантиях будет принят в Ленинградской области. Он ляжет в основу наших региональных программ и будет коррелироваться с национальными проектами».

Глава Ленинградской области отметил, что региональные власти хотят трансформировать то, что было наработано за долгие годы в Ленобласти и то, что было высоко оценено федеральными властями, в закрепленные законом социальные стандарты.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что Ленинградская область может показать и показывает результаты, которыми можно гордиться. Однако указал, что законы, а также программы, которые не носят обязательного нормативного, юридического характера, тоже должны быть исполнены.

«Их ценность заключается в том, чтобы они исполнялись, — резюмировал глава государства. — Важно, чтобы всё, что будет прописано в законе, постоянно находилось на вашем контроле и шаг за шагом вы двигались к целям, которые перед собой ставите. Желаю вам успехов».

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