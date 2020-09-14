Санкт-Петербург, , 14:08 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, которому удалось переизбраться на этот пост еще на пять лет, получив более 83% голосов, назвал себя «старшим братом» для жителей и «хозяином на своей земле».

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Чиновник поблагодарил жителей области «за доверие», а конкурентов на выборах — тех же самых, с которыми он соперничал в 2015 году и которых победил с аналогичным результатом — «за честную борьбу».

Напомним, Александр Дрозденко набрал 83,61% голосов избирателей после обработки 100% бюллетеней, явка составила 51,52%.

По мнению переизбранного губернатора, «попытки расшатать ситуацию извне не работают в Ленинградской области, поскольку регион живет как одна семья».

«А в своей семье мы всегда найдем взаимопонимание», — считает он. «Губернатор — не политик, он — старший брат в семье, хозяин на своей земле, в хорошем смысле этого слова, — тот, кто отвечает за всё, что на этой земле происходит», — объяснил Дрозденко.

Он отметил, что Ленобласть, на его взгляд, успешно преодолела экономические последствия пандемии коронавируса, а последние данные статистики свидетельствуют, что по объему отгруженных товаров и оказанных услуг регион уже вышел на уровень прошлого года.

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