Москва, 24 сентября, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не поздравлял своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с инаугурацией последнего, которая 23 сентября состоялась в Минске. Об этом 24 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Лукашенко

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"Нет, такого нет обязательного… Собственно, поздравление уже было», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Также пресс-секретарь напомнил, что президент России уже поздравлял Лукашенко с победой, как по телефону, после состоявшихся 9 августа в республике выборов президента, так и на встрече двух лидеров в Сочи.

Кроме этого, Песков отметил, что практика международного общения не требует таких поздравлений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что правительство России точно и оперативно поддерживало и поддерживает регионы, чтобы не допустить непосильную нагрузку по коммерческим долгам.