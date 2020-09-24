Москва, , 13:14 — REGNUM Правительство России точно и оперативно поддерживало и поддерживает регионы, чтобы не допустить непосильную нагрузку по коммерческим долгам. Об этом 24 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что регионы получали прямую поддержку федерального бюджета в это нелегкое время, в этом плане правительство действовало точечно и весьма оперативно», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что важно избежать «возвращения в ситуацию, когда регионы просто несли такой непосильный груз долгов на своих плечах».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил, что на сегодняшний день возможность повторного замещения частных кредитов бюджетными рассматривается правительством.

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