Против протестующих в Белоруссии примут дополнительные меры
Минск, 24 сентября, 2020, 12:49 — ИА Регнум. В Белоруссии планируется принять дополнительные меры по стабилизации ситуации в республике. Вырабатывать тактику и стратегию действий по обеспечению правопорядка в стране сотрудники генпрокуратуры Белоруссии будут совместно с правоохранительным блоком. Об этом сегодня, 24 сентября, перед началом координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией заявил генеральный прокурор Андрей Швед.
Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»
Читайте также: Генпрокуратура Белоруссии будет пресекать создание отрядов самообороны
Так, Швед отметил, что генпрокуратура Белоруссии выступает за ужесточение ответственности для родителей, которые вовлекают своих детей в акции протеста. Внесение соответствующий изменений в законодательство надзорное ведомство намерено инициировать уже в ближайшее время, пишет агентство БелТА.
Генпрокурор также указал не неотвратимость ответственности для каждого организатора и участника протестных акций.
Он добавил, что в настоящее время работа по выявлению таких лиц и привлечению их к ответственности ведётся очень активно.
Также по теме: В ходе протестов в Белоруссии 23 сентября задержали более 360 человек — МВД
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральная прокуратура Белоруссии потребовала от государственных органов организовать работу по установлению всех видов ущерба, причинённого в результате «незаконных массовых мероприятий», а также обеспечить его возмещение. За порчу имущества предусмотрена и уголовная ответственность.
Напомним, поводом для массовых протестов, которые охватили Белоруссию 9 августа и продолжаются до сих пор, стали результаты выборов президента страны, в ходе которых победу одержал действующий глава государства. Представители оппозиции не согласились с таким исходом голосования и потребовали признать выборы недействительными.