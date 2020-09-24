Минск, 24 сентября, 2020, 12:49 — ИА Регнум. В Белоруссии планируется принять дополнительные меры по стабилизации ситуации в республике. Вырабатывать тактику и стратегию действий по обеспечению правопорядка в стране сотрудники генпрокуратуры Белоруссии будут совместно с правоохранительным блоком. Об этом сегодня, 24 сентября, перед началом координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией заявил генеральный прокурор Андрей Швед.

ИА REGNUM Оборона резиденции Лукашенко

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Так, Швед отметил, что генпрокуратура Белоруссии выступает за ужесточение ответственности для родителей, которые вовлекают своих детей в акции протеста. Внесение соответствующий изменений в законодательство надзорное ведомство намерено инициировать уже в ближайшее время, пишет агентство БелТА.

Генпрокурор также указал не неотвратимость ответственности для каждого организатора и участника протестных акций.

«Все виновные будут наказаны рано или поздно. Ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление не только на несанкционированных мероприятиях, но и в интернете, не уйдет от ответственности», — подчеркнул Швед.

Он добавил, что в настоящее время работа по выявлению таких лиц и привлечению их к ответственности ведётся очень активно.

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«С сегодняшнего дня определён чёткий алгоритм взаимодействия для установления сумм причинённого в ходе незаконных массовых мероприятий ущерба и порядок его взыскания. И суммы эти весьма существенны», — подчеркнул Швед.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральная прокуратура Белоруссии потребовала от государственных органов организовать работу по установлению всех видов ущерба, причинённого в результате «незаконных массовых мероприятий», а также обеспечить его возмещение. За порчу имущества предусмотрена и уголовная ответственность.

Напомним, поводом для массовых протестов, которые охватили Белоруссию 9 августа и продолжаются до сих пор, стали результаты выборов президента страны, в ходе которых победу одержал действующий глава государства. Представители оппозиции не согласились с таким исходом голосования и потребовали признать выборы недействительными.