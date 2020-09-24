Минск, , 11:43 — REGNUM Во время несанкционированных протестных акций, которые состоялись в разных населенных пунктах Белоруссии 23 сентября, сотрудниками правоохранительных органов республики было задержано 364 человека. Об этом 24 сентября сообщается в Telegram-канале официального представителя белорусского МВД Ольги Чемодановой.

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«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 364 гражданина (из них в Минске — 252)», — говорится в сообщении и уточняется, что 320 человек из этого числа в настоящее время пребывает в местах содержания задержанных до рассмотрения дел об административных нарушениях в судебном порядке.

Также сообщается, что в различных населенных пунктах Белоруссии 23 сентября было зафиксировано 59 протестных акций с участием около 5 тысяч человек и указывается, что протестные акции носили агрессивный характер, сопровождаясь открытыми столкновениями с органами правопорядка и бросанием в последних камней и иных предметы, приспособленных для причинения телесных повреждений.

Кроме того, отмечается, что среди правоохранителей есть пострадавшие, и что в стычках с ними в основном участвовали молодые люди в возрасте до 30 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет являться для Китая дружественной страной.