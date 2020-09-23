Санкт-Петербург, 23 сентября, 2020, 15:05 — ИА Регнум. В Петербурге появится новая памятная дата — День работника скорой медицинской помощи. В первом чтении такой законопроект утвердили на заседании городского Заксобрания 23 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи в Петербурге

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Фракция единороссов так отреагировала на предложение президента Владимира Путина: он выступил с идеей такого праздника еще в апреле 2020 года во время телеобращения к гражданам.

Однако в петербургском ЗакСе скептично восприняли инициативу «ЕР» на фоне проблем, связанных с работой медиков в пандемию коронавируса. «Эсер» Алексей Ковалев и беспартийный депутат Максим Резник потребовали ответов на соответствующие вопросы от профильного вице-губернатора Олега Эргашева, который пока так и не пришел в Мариинский дворец.

«У нас сегодня столько несправедливости, столько трагических случаев, связанных с медиками, которые игнорируются нашими властями и руководством медучреждений, что мы не можем рассматривать вопрос о празднике в отрыве от вопроса об ответственности и компенсации», — сказал Ковалев. «Почему мы не спросим о том, почему у нас такие показатели смертности в Петербурге, которые не соответствуют тем выводам, доложенным по поводу «ковида» нашими властями наверх. Все вместе давайте рассматривать. Один праздник сейчас — это не разговор», — добавил он.

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«Яблочник» Борис Вишневский предложил сначала решить все эти проблемы, а потом праздновать День работника скорой помощи. Он сослался на последнее заседание по теме с участием главы комитета по социальной политике Александра Ржаненкова, на котором был депутат.

«65 человек, работников скорой помощи, заболевших «ковидом», получили отказ в назначении им выплат. Почему? А по кочану, что называется», — сказал Вишневский.

Согласно актам комиссий, образованных в медицинских учреждениях, указывает депутат, эти люди либо заразились коронавирусом не на работе, либо в одном и том же акте сказано, что заболели они вследствие оказания помощи пациентам, но при этом «принимал вызовы на телефоне».

«Тогда наш юридический комитет занимает такую замечательную позицию: давайте им платить ничего не будем. Вот есть, к сожалению, универсальный принцип, который характеризует работу бюрократической системы. Он очень простой: в любой ситуации, реагируя на просьбу гражданина, бюрократ ищет не возможность помочь, а повод отказать. Огромнейшие усилия прилагаются для того, чтобы обосновать, почему заболевшие медики или семьи умерших не должны получить выплаты, которые им положены», — заявил Вишневский.

Он надеется, что в ближайшее время с сотрудниками скорой помощи ситуация исправится, потому что и главный врач Городской станции скорой помощи, и руководство комитета по здравоохранению Петербурга заявляют, что даже записывающий вызовы диспетчер является участником оказания медпомощи.

«Но для этого нужны огромные усилия, многие часы на совещаниях, огромнейшая переписка», — сказал Вишневский.