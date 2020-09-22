Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM В Петербурге еще 25 человек скончались от заболевания COVID-19, которое вызывается коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Городская комиссия по установлению причин летальных исходов в минувшее воскресенье, очевидно, брала выходной, поэтому в понедельник, 21 сентября, о новых «коронавирусных» смертях в Петербурге не сообщалось. Однако за понедельник было подтверждено сразу 25 таких случаев среди тех, кто скончался с установленным диагнозом COVID-19.

Общее количество умерших от этой болезни, как главной причины смерти, в Петербурге достигло на сегодня 2802 человек. Летальность заболевания составляет в Петербурге 6,8%, что является самым большим показателем среди всех регионов РФ.

За последние сутки в России подтверждено 160 летальных случаев от COVID-19, из них 25 — в Петербурге, 15 — в Москве. За весь период по России умерло 19 649 человека.

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