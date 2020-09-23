Минск, 23 сентября, 2020, 13:20 — ИА Регнум. После церемонии инаугурации Александра Лукашенко, которая состоялась во Дворце независимости, военнослужащие Белоруссии принесли клятву на верность народу и президенту республики.

President.gov.by Церемония инаугурации Президента Белоруссии

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В церемонии приняли участие представители различных родов войск, сообщает агентство БелТА. Они поклялись перед белорусским народом и главнокомандующим, что всегда готовы надёжно защитить суверенитет и территориальную целостность Родины.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента страны. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко заручился поддержкой 80,1% избирателей. Его ближайший соперник — домохозяйка Светлана Тихановская — набрала 10,1% голосов.

Дата церемонии инаугурации главы государства до последнего держалась в тайне. Сегодня, 23 сентября, стало известно, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. На церемонии, которая прошла во Дворце независимости в Минске, присутствовало несколько сотен человек.

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В соответствии с Конституцией Белоруссии президент принёс присягу народу на белорусском языке. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента Белоруссии.