Минск, , 11:48 — REGNUM Александр Лукашенко утром 23 сентября в Минске принёс присягу президента Белоруссии. Церемония состоялась в окружённом военными президентском дворце.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко President.gov.ua

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Официально церемония инаугурации не анонсировалась. Накануне вечером появились слухи о сборе высокопоставленных чиновников во Дворце независимости. В среду утром проезжавшие мимо водители увидели огромное скопление военной техники, автобусов и собранных в колонны военнослужащих.

Затем появилось сообщение о принесении Александром Лукашенко присяги. На церемонии присутствовали силовики, высокопоставленные чиновники и другие избиратели.

Лукашенко произнёс текст президентской присяги на белорусском языке (в Белоруссии два государственных языка). Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента Белоруссии.

Согласно закону «О Президенте Республики Беларусь», церемония принесения присяги транслируется по республиканскому телевидению и радио. Однако инаугурация не была показана по белорусским телеканалам.

Напомним, голосование во время президентской кампании в Белоруссии прошло в августе. По предварительным итогам Центризбирком объявил победителем Александра Лукашенко (80,1% голосов). С тех пор Белоруссия охвачена массовыми протестами, жестоко подавляемыми спецслужбами.

Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор в постсоветской республике один бессменный правитель.

Отметим, страны Запада не признали Лукашенко легитимным руководителем Белоруссии. Литва официально признала белорусским президентом Светлану Тихановкую .