Пекин, 23 сентября, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Компания Geely представила в Китае обновлённый кроссовер Geely Atlas. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Geely Atlas 2020

Отмечается, что обновление модели носит эволюционный характер. Автопроизводители оснастили кроссовер оптикой с модернизированным дизайном, а также решёткой радиатора с новой ячеистой структурой. Также модель теперь имеет новые наборы дисков.

Внутри авто укомплектовано рулём с новой эмблемой, а также джойстиком переключения коробки передач. Точно такой же джойстик есть у модели Coolray. Кроме того, автомобиль обзавёлся прямоугольным дисплеем медиасистемы размером 10,25 дюймов.

В движение машину приводит 184-сильный турбированный мотор рабочим объёмом 1,8 л. Он агрегатируется с 7-позиционным «роботом» с двумя сцеплениями. Кроме того, в линейке двигателей модели есть 163-сильный мотор, который сочетается с механической коробкой передач.

Стоимость базовой комплектации авто составляет 88,8 тыс. юаней (1 млн рублей).

Ранее малайзийская автокомпания Proton представила модель X50, собранную на базе кроссовера Geely Coolray. С 2017 года автокомпания Proton на 49,9% принадлежит китайской корпорации Geely.

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