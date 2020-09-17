Москва, , 09:07 — REGNUM Цена на кроссоверы Geely в России выросла на 15 тысяч рублей или на 0,9 — 1,4% по сравнению с прежней стоимостью. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Речь идёт о кроссоверах Atlas, Coolray и Emgrand X7. Так, базовая версия флагманского кроссовера Geely Atlas теперь стоит от 1 254 990 рублей. При этом топовая комплектация осталась по прежней цене.

Диапазон цен на компактный кроссовер Geely Coolray теперь составляет от 1 134 990 до 1 514 990 рублей.

Начальная версия Geely Emgrand X7 подорожала до 1 074 990 рублей, а максимальная комплектация теперь стоит 1 349 990 рублей.

Напомним, в июне 2020 года цены на автомобили Geely выросли на 30 — 50 тыс. рублей в России.

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