В России возросло число недовольных качеством медпомощи
Москва, 23 сентября, 2020, 12:38 — ИА Регнум. В России возросло число граждан, которые не удовлетворены качеством оказания медицинской помощи. Об этом сегодня, 23 сентября, в ходе публичного обсуждения результатов контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора заявила заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Серёгина.
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Она уточнила, что больше всего жалоб поступает из Московского региона и Санкт-Петербурга.
Замглавы Росздравнадзора уточнила, что чаще всего граждане РФ жалуются на невозможность записаться на приём к врачу и на конфликты между медработниками и пациентами. При этом Серёгина подчеркнула, что переломить сложившуюся ситуацию пока не удаётся.
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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 51% респондентов отметили сложности в получении медицинской помощи в период пандемии. При этом обратившиеся граждане были удовлетворены качеством оказанных медицинских услуг (29%), не удовлетворены — 15%.