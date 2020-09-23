Москва, 23 сентября, 2020, 12:38 — ИА Регнум. В России возросло число граждан, которые не удовлетворены качеством оказания медицинской помощи. Об этом сегодня, 23 сентября, в ходе публичного обсуждения результатов контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора заявила заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Серёгина.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничный коридор

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы — все новости»

Читайте также: Доступность медпомощи в РФ падает, а саму медицину уничтожают — мнение

Она уточнила, что больше всего жалоб поступает из Московского региона и Санкт-Петербурга.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать сегодня, что количество обращений граждан, не удовлетворенных оказанием медицинской помощи, увеличивается с каждым годом, — сказала Серёгина. — И у нас есть регионы, которые, в общем-то, больше всего работают над этим вопросом, но тем не менее сегодня они у нас первые по вопросам обращений граждан — это Москва, Московская область, Санкт-Петербург».

Замглавы Росздравнадзора уточнила, что чаще всего граждане РФ жалуются на невозможность записаться на приём к врачу и на конфликты между медработниками и пациентами. При этом Серёгина подчеркнула, что переломить сложившуюся ситуацию пока не удаётся.

Также по теме: Петербуржцы в пандемию жалуются на ухудшение качества медпомощи

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 51% респондентов отметили сложности в получении медицинской помощи в период пандемии. При этом обратившиеся граждане были удовлетворены качеством оказанных медицинских услуг (29%), не удовлетворены — 15%.