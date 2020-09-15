Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга с началом пандемии коронавируса стали чаще жаловаться на качество предоставленной медицинской помощи. По сравнению с 2018 годом, в первом полугодии 2020 года количество таких жалоб превысило 80% от общего числа обращений.

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Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 сентября заявил начальник управления организации защиты прав застрахованных граждан территориального Фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга Павел Окунев.

По его словам, в последние годы отмечается устойчивый рост обоснованных жалоб на качество медицинской помощи. Так, если в 2018 году их было 52% от общего количества жалоб, то в первом полугодии 2020 года этот показатель составил более 80%, из них 30% признаны обоснованными.

«В рамках соцопросов за 2019 год удовлетворены качеством медицинской помощи: в амбулаторно-поликлинических учреждениях — 78% опрошенных граждан, дневных стационарах — 90%, стационарной медпомощи — 86%, скорых и неотложках — 88%», — пояснил спикер.

Более свежие данные на данный момент получить не удалось в связи с ограничительными мерами.

Как правило, жалобы поступают на применение медицинских технологий, уточнил Павел Окунев.

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