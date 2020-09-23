Москва, 23 сентября, 2020, 12:37 — ИА Регнум. Случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией выявляют в российских вузах, в Минобрнауки прилагают усилия к недопущению массовых вспышек. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

(сс) nikolayhg Студенты в аудитории

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"Мы ведём ежедневный мониторинг, у нас, конечно, всё равно в разных регионах, в разных университетах есть случаи, когда-либо студенты, либо преподаватели», — сказал министр о случаях болезни.

Пока не возникают вопросы о том, закрывать какой-либо университет или нет, добавил он. Фальков выразил надежду, что соблюдение санитарных требований позволит студентам учиться очно, хотя и в новых условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Фальков заявил, что переход в дистанционный режим усилил роль индивидуальной работы преподавателей со студентами.

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