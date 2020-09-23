Минск, 23 сентября, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Белорусский народ отстоял свою независимость и поднялся на новую ступень самосознания. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 сентября во время торжественной церемонии инаугурации в Минске.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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Он отметил, что ранее белорусский народ легко и неожиданно, «божьим промыслом» обрел независимость и долго воспринимал её как данность, не всегда ценил. Теперь независимость выстрадана.

«Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания», цитирует Лукашенко БелТА.

Нация повзрослела, добавил белорусский лидер.

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